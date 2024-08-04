Гороскоп на неделю с 5 по 11 августа 2024. Время успеха и новых возможностей. ПОЗИТИВНЫЙ АСПЕКТ СОЛНЦА И ЮПИТЕРА В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ НЕДЕЛИ С 5 по 7 августа мы почувствуем мощное влияние позитивного аспекта между Солнцем и Юпитером.
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