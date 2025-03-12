⚡️ В Крыму сотрудникам ГАИ пришлось стрелять по колёсам, чтобы остановить пьяного водителя Погоня с применением оружия произошла в Саках.
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⚡️ В Крыму сотрудникам ГАИ пришлось стрелять по колёсам, чтобы остановить пьяного водителя Погоня с применением оружия произошла в Саках.