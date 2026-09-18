25 тыс. км с полноприводным кроссовером: детальный разбор

Полноприводный кроссовер Jetour T1, появившийся в парке «За рулем» еще зимой, разменял первые 25 тысяч км А это больше, чем в среднем российские водители проезжают за год, так что можно подвести первые итоги.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Почему не наказыв...
- РИ Еще два шоу-рума ...
- Авторынок России ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым