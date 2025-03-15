Недавнее появление Ксении Собчак на Московской неделе моды вызвало настоящий фурор в соцсетях, породив множество мемов в Telegram.
Образ Ксении Собчак на модном показе стал мемом
Комментарии
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ЯМ
Янина Митусова
Когда она уже валит в Куршавель на ПМЖ? И эта овца помогает волонтерам?! Чем?! Она понятия не имеет ни о чести, ни о сострадании, ее кроме грязных сплетен и « чернухи» в жизни ничего не интересует.
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7 час.
ч
чак
Ну нельзя так долго держать слово к гадам.
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6 час.
Юрий Золотарев
Интересно: во чтО бы ни ввязалась Собчак - получается какашка! Наверное, это - Судьба! Как у того ковбоя, который ВСЕГДА, при любом раскладе попадает ногой в вонючую лужу!
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1 час.
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