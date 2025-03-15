Образ Ксении Собчак на модном показе стал мемом

ЯМ

Янина Митусова

Когда она уже валит в Куршавель на ПМЖ? И эта овца помогает волонтерам?! Чем?! Она понятия не имеет ни о чести, ни о сострадании, ее кроме грязных сплетен и « чернухи» в жизни ничего не интересует.