Глава СК России взял на контроль дело об избиении двух южноуральцев возле Дома культуры

По информации тг-канала "Многонационал", преступление совершили члены многонациональной банды.Председатель СК России взял на контроль расследование уголовного дела об избиении двух мужчин в посёлке Кременкуль Челябинской области.
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