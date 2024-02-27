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Царьград

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Глава СК России взял на контроль дело об избиении двух южноуральцев возле Дома культуры

Глава СК России взял на контроль дело об избиении двух южноуральцев возле Дома культуры

По информации тг-канала "Многонационал", преступление совершили члены многонациональной банды.Председатель СК России взял на контроль расследование уголовного дела об избиении двух мужчин в посёлке Кременкуль Челябинской области.

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