Василий Межевых сообщил об уничтожении 438 беспилотников ВСУ

За сутки группировка войск "Север" уничтожила 438 беспилотников и 44 дрона R-18 ВСУ. Об этом сообщил Василий Межевых, начальник пресс-центра, отметив, что в ходе операции также ликвидированы 34 пункта управления беспилотной авиацией.
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