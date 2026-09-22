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Царьград

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Василий Межевых сообщил об уничтожении 438 беспилотников ВСУ

Василий Межевых сообщил об уничтожении 438 беспилотников ВСУ

За сутки группировка войск "Север" уничтожила 438 беспилотников и 44 дрона R-18 ВСУ. Об этом сообщил Василий Межевых, начальник пресс-центра, отметив, что в ходе операции также ликвидированы 34 пункта управления беспилотной авиацией.

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