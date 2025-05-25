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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Таксисты могут устроить забастовку на «Ролан Гаррос» в понедельник

Таксисты могут устроить забастовку на «Ролан Гаррос» в понедельник

Бастующие заявили, что в понедельник будут блокировать доступ к турниру, если власти не прислушаются к их требованиям.

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