Расследованием аварии с Ан-2 в Якутии займется МАК

Росавиация назвала случившееся с Ан-2 в Якутии аварией. Расследованием инцидента займется межгосударственный авиационный комитет (МАК) совместно с Якутским межрегиональным территориальным управлением (МТУ) Росавиации.
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