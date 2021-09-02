Тайна резолюции Совбеза ООН номер 2593: Как русский посол Небензя раскусил Байдена

Нанести поражение США и освободить страну от иностранной оккупации может оказаться для талибов* более лёгкой задачей, чем не допустить в Афганистане всеобщей резни и восстановить разорённую американцами и их марионетками-казнокрадами страну.
Нанести поражение США и освободить страну от иностранной оккупации может оказаться для талибов* более лёгкой задачей, чем не допустить в Афганистане всеобщей резни и восстановить разорённую американцами и их марионетками-казнокрадами страну.
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