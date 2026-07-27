Зимний код: Как одежда и мех стали залогом выживания в русскую стужу

Переосмысляя «мягкое золото»: Не просто роскошь, а броня от стужи Всякий раз, когда задумываюсь о масштабах русской истории, меня поражает не только политическая воля или военные победы, но и то, как обычные бытовые предметы формировали судьбу целого государства.