Зимний код: Как одежда и мех стали залогом выживания в русскую стужу

Переосмысляя «мягкое золото»: Не просто роскошь, а броня от стужи Всякий раз, когда задумываюсь о масштабах русской истории, меня поражает не только политическая воля или военные победы, но и то, как обычные бытовые предметы формировали судьбу целого государства.
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