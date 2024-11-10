Новый трейлер Overwatch 2 покажут вечером 11 ноября Blizzard объявили, что новый трейл...

Новый трейлер Overwatch 2 покажут вечером 11 ноябряBlizzard объявили, что новый трейлер Overwatch 2 выйдет уже 12 ноября! На официальном ютуб-канале Overwatch уже замечена замена обложки и аватара на классический образ Трейсер.
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