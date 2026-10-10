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За рулем

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Редкий Porsche дизайнера Lamborghini продали на аукционе: цена удивит

Редкий Porsche дизайнера Lamborghini продали на аукционе: цена удивит

Долгие годы Porsche 914 числился в тени собственных именитых родственников. Поклонники марки старой закалки его всерьез не принимали, а того лоска, которым светились культовые модели, у него попросту не было.

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