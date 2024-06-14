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Петербургский дневник

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Ми-35М уничтожил укрепрайон украинской армии в зоне ответственности группировки «Север»

Были использованы ракеты С-8 Экипаж вертолета Ми-35М Воздушно-космических сил России в ходе проведения специальной военной операции уничтожил укрепрайон подразделений украинской армии в зоне ответственности группировки «Север», сообщили в Министерстве обороны России.

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