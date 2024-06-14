Ми-35М уничтожил укрепрайон украинской армии в зоне ответственности группировки «Север»

Были использованы ракеты С-8 Экипаж вертолета Ми-35М Воздушно-космических сил России в ходе проведения специальной военной операции уничтожил укрепрайон подразделений украинской армии в зоне ответственности группировки «Север», сообщили в Министерстве обороны России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии