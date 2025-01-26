Синнер – 8-й теннисист в Открытой эре, выигравший первые 3 финала «Больших шлемов»

Он стал восьмым игроком в Открытой эре, который выиграл все три первых финала на «Больших шлемах». До него это сделали Джимми Коннорс, Бьорн Борг, Стефан Эдберг, Густаво Куэртен, Роджер Федерер, Стэн Вавринка и Карлос Алькарас.
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