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Синнер – 8-й теннисист в Открытой эре, выигравший первые 3 финала «Больших шлемов»

Синнер – 8-й теннисист в Открытой эре, выигравший первые 3 финала «Больших шлемов»

Он стал восьмым игроком в Открытой эре, который выиграл все три первых финала на «Больших шлемах». До него это сделали Джимми Коннорс, Бьорн Борг, Стефан Эдберг, Густаво Куэртен, Роджер Федерер, Стэн Вавринка и Карлос Алькарас.

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