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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стилист Ямаля: «Ламин олицетворяет многих парней с улицы. С учетом его характера предлагаю ему более экстравагантные образы, чем те, к которым он привык»

Ана Сотильо, персональный стилист вингера «Барселоны» и сборной Испании Ламина Ямаля, рассказала, как подбирает образы для своего клиента.

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