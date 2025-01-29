Как оспорить штрафы ТЦК? Адвокат Ростислав Кравец отвечает

Как обжаловать незаконные штрафы за утерю военного учетного документа? Почему решения судов могут подрывать доверие общества? Как правозащитники помогают гражданам отстаивать свои права в условиях правового беспорядка? Адвокат Ростислав Кравец в эфире поделился своим опытом и рекомендациями по обжалованию незаконных штрафов, связанных с военными учетными документами.
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