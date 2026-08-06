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Регион 29

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В Пинежском заповеднике стартовала детская творческая экспедиция

В Пинежском заповеднике начала работу третья детская экспедиция «Вдохновение природой». Подростки из Карелии, Москвы, Нальчика, Уфы, Архангельска и Северодвинска будут создавать творческие проекты, посвящённые северной природе.

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