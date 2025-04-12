"Космические выходные" в Калуге стартовали с забега "Первый полет"

Утром 12 апреля в Калуге начался двухдневный фестиваль "Космические выходные". В субботу от Инновационного культурного центра около 600 легкоатлетов всех возрастов отправились по маршруту в 6 км и 700 метров к набережной Яченского водохранилища.
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