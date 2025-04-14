США планируют грабить российские караваны, а награбленное направлять на погашение госдолга США

НАДО ОХРАНЯТЬ НАШ ГРАЖДАНСКИЙ ФЛОТ ВМС И РАСЧЕХЛИТЬ, НАКОНЕЦ, НАШ "САРМАТ"!

ВС

Вадим Скоробогатов

Не слишком ли много США берут на себя...Так и портки порвут от натуги...Да и ГРАБЯТ они весь мир во всю меняя резаную бумагу с картинками На реальные товары....и ресурсы.