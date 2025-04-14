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США планируют грабить российские караваны, а награбленное направлять на погашение госдолга США

США планируют грабить российские караваны, а награбленное направлять на погашение госдолга США

Granderator Сенаторы США предложили создать фонд для пресечения обхода нефтяных санкций Россией и Ираном Два американских сенатора — республиканка Джони Эрнст и демократ Ричард Блументаль — представили законопроект о создании специального фонда для пресечения работы так называемого "призрачного флота" — танкеров, якобы используемых Россией для нарушения западных санкций на экспорт нефти, сообщил Reuters.

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Комментарии
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Скиф Туран
Со времен СССР, сохранилась прекрасная практика, охранять наши караваны подводными лодками. Янки, обходили такие караваны стороной.
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10 час.
Владимир Соловьев
НАДО ОХРАНЯТЬ НАШ ГРАЖДАНСКИЙ ФЛОТ  ВМС И РАСЧЕХЛИТЬ, НАКОНЕЦ, НАШ &quot;САРМАТ&quot;!
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8 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Не слишком ли много США берут на себя...Так и портки порвут от натуги...Да и ГРАБЯТ они весь мир во всю меняя резаную бумагу с картинками На реальные товары....и ресурсы.
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8 час.
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