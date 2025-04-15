Трамп ответил на вопрос о дедлайне для Путина: Надо было думать раньше

Президент США Дональд Трамп, в интервью, транслировавшемся на C-SPAN, дал пространный комментарий относительно российско-украинского конфликта и, в частности, относительно давления на президента России Владимира Путина с целью достижения прекращения огня.
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