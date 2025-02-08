Политика как он...
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Политика как она есть

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Мизулина посоветовала молодым блогерам уделять больше внимания позитивному контенту

Мизулина посоветовала молодым блогерам уделять больше внимания позитивному контенту

Глава Лиги безопасного интернета призвала не гнаться за просмотрами, снимая только негативные видео. Об этом она сообщила на встрече с молодёжью в Иркутском национальном исследовательском техническом университете.

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