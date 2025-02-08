Мизулина посоветовала молодым блогерам уделять больше внимания позитивному контенту

Глава Лиги безопасного интернета призвала не гнаться за просмотрами, снимая только негативные видео. Об этом она сообщила на встрече с молодёжью в Иркутском национальном исследовательском техническом университете.
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