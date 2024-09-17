Новое лечение помогает старым мышам дольше сохранять функцию яичников

Женские яичники можно сравнить с фабрикой, на которой яйцеклетки созревают и вырабатывают гормоны. Эти гормоны регулируют различные процессы в организме: от менструального цикла и беременности до плотности костей и настроения.
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