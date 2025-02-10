Исследование: 89% россиян не подготовили финансовую подушку на старость

Большинство россиян не приготовили финансовую подушку на старость. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Актуальные ожидания будущих пенсионеров», проведённого НПФ «Эволюция» совместно с Финансовым университетом при правительстве России.
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