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TRENDYMEN

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  • Дмитрий Боев
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    а  печать  поставил?))))))Ученые нашли край...

Внутри самой большой тюрьмы Японии: как она устроена и кто здесь сидит

Внутри самой большой тюрьмы Японии: как она устроена и кто здесь сидит

Со стороны тюрьму Футю на задворках Японии вполне можно принять за административное здание. Это впечатление ошибочно: внутри охрана строго следит за порядком среди заключенных, каких не встретить больше ни в одной тюрьме страны.

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