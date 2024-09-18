Внутри самой большой тюрьмы Японии: как она устроена и кто здесь сидит

Со стороны тюрьму Футю на задворках Японии вполне можно принять за административное здание. Это впечатление ошибочно: внутри охрана строго следит за порядком среди заключенных, каких не встретить больше ни в одной тюрьме страны.
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