Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Бендер Задунайский
    Вот суки , по больному бьют .😂😂😂😂Sorare перестанет...
  • Олег Едаменко
    Вот это вот всё щас - серьёзно? Нет, правда?!!! КАРТОЧКИ?!!!!!Sorare перестанет...
  • Марина
    о его дисквалифицировали за смешивание спорта и политики? Или ему можно?Украинский арбитр...

У «Миннесоты» 7 поражений в последних 9 матчах. Команда пропускает по 3+ шайбы за игру на этом отрезке

У «Миннесоты» 7 поражений в последних 9 матчах. «Уайлд» уступили «Баффало» (4:5) в очередной игре регулярного чемпионата НХЛ.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх