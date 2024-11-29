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Царьград

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РФПИ и "Сириус" создали фонд на 1 млрд рублей для поддержки стартапов молодёжи

РФПИ и "Сириус" создали фонд на 1 млрд рублей для поддержки стартапов молодёжи

Фонд поможет молодым предпринимателям.Российский фонд прямых инвестиций и образовательный фонд "Талант и успех" объединились для создания нового фонда под названием "Сириус инновации".

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