Маск: Мы идем к третьей мировой войне, принимая глупые решения

Иногда складывается впечатление, что грязная и опасная политика западных лидеров приведет кого-то из них к печальному, возможно, летальному исходу...Каждое столетие в мире ликвидировали 2-3 президентов...Один из последних, кстати, был Рабин, президент Израиля, которого пристрелил...еврей!

M T

Маск не учел того, что некоторые элиты, ведущие мир к войне, считают свои решения мудрыми. Рыбку лучше ловить в мутной воде... так от чего, не замутить? Хуже то, что миллионы слабоумных верят в "великие идеи" за которые их будут массово уничтожать.