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Маск: Мы идем к третьей мировой войне, принимая глупые решения

Маск: Мы идем к третьей мировой войне, принимая глупые решения

Американский предприниматель, инженер, миллиардер, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск думает, что мир движется к третьей мировой войне.

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Комментарии
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Дмитрий Фактурович
Ваши президенты начиная с обезьяны, конченные мудаки.
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4 д.
Betahon
Иногда складывается впечатление, что грязная и опасная политика западных лидеров приведет кого-то из них к печальному, возможно, летальному исходу...Каждое столетие в мире ликвидировали 2-3 президентов...Один из последних, кстати, был Рабин, президент Израиля, которого пристрелил...еврей!
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4 д.
M T
Маск не учел того, что некоторые элиты, ведущие мир к войне, считают свои решения мудрыми. Рыбку лучше ловить в мутной воде... так от чего, не замутить? Хуже то, что миллионы слабоумных верят в &quot;великие идеи&quot; за которые их будут массово уничтожать.
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3 д.

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