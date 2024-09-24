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Суд арестовал имущество КЭМЗ по делу о строительстве «Газпром Арены»

Суд арестовал имущество КЭМЗ по делу о строительстве «Газпром Арены»

Имущество ООО «Курский Электромеханический Завод» арестовано по решению суда в рамках уголовного дела о хищениях средств в ходе строительства петербургского стадиона «Газпром Арена», сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

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