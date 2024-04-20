В Дагестане задержали пособницу боевика Шаляпина, убившего полковника МВД

В Дагестане задержали 48-летнюю пособницу террориста-диверсанта Олега Шаляпина, который вместе с тремя другими членами банды в июле 2014 года убил полковника МВД в отставке Айтемира Салимгереева, сообщил Telegram-канал Shot.
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