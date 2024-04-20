Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 039 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Андросов
    Есть старая американская поговорка- нема дурных! Никто ничего вводить не будет, а понты никто не отменял.Виндман: США введ...
  • Александр Сысоев
    Генералиссимус Денисов, вы желаете попасть на линию боевого столкновения?Да? Тогда что вас держит? Мы поэтому и  пров...Виндман: США введ...
  • Александр Денисов
    Пока это только вброс. Но стоит и задуматься. Если это странное СВО будет ехать как телега, то дождемся и этого.Виндман: США введ...

В Дагестане задержали пособницу боевика Шаляпина, убившего полковника МВД

В Дагестане задержали 48-летнюю пособницу террориста-диверсанта Олега Шаляпина, который вместе с тремя другими членами банды в июле 2014 года убил полковника МВД в отставке Айтемира Салимгереева, сообщил Telegram-канал Shot.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх