Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Наши убийцы авианосцев отутюжили остров Змеиный

Наши убийцы авианосцев отутюжили остров Змеиный

Главной целью стали украинские радары. Препятствий для бомбардировок Одессы и других портов больше нет Константин Ольшанский Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Украинские военные объекты в акватории Черного моря и Дуная стали целью атак, каких давно не было.

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