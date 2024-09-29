Наши убийцы авианосцев отутюжили остров Змеиный

Главной целью стали украинские радары. Препятствий для бомбардировок Одессы и других портов больше нет Константин Ольшанский Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Украинские военные объекты в акватории Черного моря и Дуная стали целью атак, каких давно не было.
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