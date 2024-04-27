Поверь в себя, найди свой путь.

Выбор профессии - это шаг, который определяет взрослую жизнь человека. Какую профессию выбрать и как быть востребованным на рынке труда в будущем, какая профессия принесет и удовольствие, и финансовое благополучие? На эти и многие другие вопросы, учащиеся 7 ´Б´ класса ГУО ´Средняя школа № 28 г.