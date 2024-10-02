Дайджест дня: AMG One на Нюрбургринге, желанность «китайцев» и другие события индустрии[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Серийный гиперкар с формульными корнями Mercedes-AMG One появился в 2022 году — и сразу побил рекорд Нюрбургринга среди дорожных автомобилей, проехав круг длиной 20,8 км за 6 минут и 35,183 секунды.