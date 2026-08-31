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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Тоттенхэм» хочет арендовать Мудрика у «Челси», украинский вингер готов перейти

Атакующий полузащитник «Челси»  Михаил Мудрик может перейти в «Тоттенхэм». The Athletic сообщает, что «шпоры» сделали запрос об аренде 25-летнего украинского вингера.

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