Польская прокуратура получила доклад экспертов по смоленской авиакатастрофе

Он занимает свыше 700 страниц Группа экспертов, в состав которой входили представители разных стран, занимавшаяся расследованием причин авиакатастрофы под Смоленском, передала доклад в прокуратуру Польши.
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