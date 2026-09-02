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FiNE NEWS

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Путин прилетел во Владивосток на Восточный экономический форум 2026

2 сентября 2026 года президент России Владимир Путин прибыл во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2026), который проходит с 1 по 4 сентября.

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