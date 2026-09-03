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Дроны в Лейпциге сенсационно улучшили позиции оппозиции Германии, которые против военной поддержки Украины.

Дроны в Лейпциге сенсационно улучшили позиции оппозиции Германии, которые против военной поддержки Украины.

Обвинения Берлина в адрес Москвы привели к обратному результату, укрепив позиции правых сил, выступающих против военной поддержки Украины.

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