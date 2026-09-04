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Царьград

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Студент из Эфиопии извинился за нацистский жест в Москве

Студент из Эфиопии извинился за нацистский жест в Москве

Эфиопский студент Мухаммад Масуд извинился за конфликт с прохожими в Москве и нацистский жест. Его задержала полиция, обвиняя в хулиганстве, а также проверяет на экстремизм.

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