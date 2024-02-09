Путин: Украина отменила договоренности после того, как ВС РФ отошли от Киева

Глава Российской Федерации Владимир Путин в ходе интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что Киев «выбросил» все достигнутые с Москвой договорённости после того, как РФ отвела свою армию от украинской столицы.
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