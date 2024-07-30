Сердючка рассказала, как благодаря помощи Пугачевой зарабатывала в России

Верка Сердючка, он же Андрей Данилко, принявший накануне участие в Юрмале в фестивале Лаймы Вайкуле «Рандеву» с песней «Раша, гудбай», рассказал, как в 2007 году Алла Пугачева защищала его в высоких кабинетах, чтобы он смог продолжить карьеру в России, где зарабатывал свои основные гонорары.
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