Сердючка рассказала, как благодаря помощи Пугачевой зарабатывала в России

Верка Сердючка, он же Андрей Данилко, принявший накануне участие в Юрмале в фестивале Лаймы Вайкуле «Рандеву» с песней «Раша, гудбай», рассказал, как в 2007 году Алла Пугачева защищала его в высоких кабинетах, чтобы он смог продолжить карьеру в России, где зарабатывал свои основные гонорары.