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Экономист Ляшок: рост зарплат замедлится в 2025–2026 годах

Экономист Ляшок: рост зарплат замедлится в 2025–2026 годах

Вслед за снижением кадрового голода на российских предприятиях замедлится рост зарплат. Это произойдет к 2026 году, сообщил РИА «Новости» ведущий сотрудник Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.

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