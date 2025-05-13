В России утвердили перечень запрещенных к содержанию животных

С 1 сентября 2025 года вступит в силу новый список, запрещающий содержание свыше 120 разновидностей диких животных, включая крупных хищников и ядовитых змей, паукообразных, а также некоторых видов рыб и полипов.
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