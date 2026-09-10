У Инфантино хорошие шансы сохранить пост президента ФИФА. Соперников на выборах пока нет, Джанни поддерживают многие страны за пределами Европы (Reuters)

У Джанни Инфантино хорошие шансы сохранить пост президента ФИФА . Напомним, в конце июля стало известно о планах ФИФА создать FIFA Forward Enterprise (FFE) – новую коммерческую структуру для продажи прав на чемпионат мира.
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