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В Кузбассе задержали директора магазинов за хранение шкур краснокнижных животных

В Кузбассе задержали директора магазинов за хранение шкур краснокнижных животных

В Кемеровской области сотрудники Следственного комитета (СК) РФ задержали директора сети комиссионных магазинов, который незаконно купил, перевез и хранил шкуры снежного барса и манула, которые занесены в Красную книгу.

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