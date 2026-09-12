Who is mr Putin! . Иван Грозный или Пётр I Исторические напёрстки . Вроде уверен, где шарик. Но, его там может не оказаться.
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"Владимир Владимирович не сторонник рубки боярских бород и других резких движений в кадровой политике..."
Вот именно! Он - юрист, а не реформатор! Он не рубит, а копается в своде Законов, мол-де, а что там понаписано до нас и для нас? И это - вместо того, чтобы САМОМУ написать нужные Законы.
"...... но за последние годы воз тоже тронул в нужном направлении расстановки аполитичных «технократов» или дисциплинированных «силовиков» по жёрдочкам исполнительной власти."
Это на 26м-то году правления??? Не слишком ли долго запрягает?
Опоздал он с опричниной! Ее надо было вводить во время марша Пригожина, назначая его Малютой Скуратовым! Именно тогда можно было не впустить обратно в Россию сбежавших ФИО, которых до сих пор не решаются опубликовать наши СМИ! Тогда Путин мог реально взять власть в свои руки... Слишком медленно всё идет и слишком большой крови эта медлительность стоит нашему народу...
"Лиманский провал русских" – хитрый план Запада?
«К сожалению Лиман мы уже не штурмуем «, – сообщил своим подписчикам блогер Юрий Подоляка. «На данном участке действительно присутствуют серьёзные и системные проблемы», – подтвердил Борис Рожин. Вооруженные формирования Украины смогли продвинуться на глубину до 5 км, заняв северную часть города.
Больше всего жаль погибших солдат. А вопрос «чей Лиман», имеет такое же значение, как «чья Малая Токмачка». И даже более страшная правда: с освобождением Славянска и Краматорска ничего не закончится и ничего не изменится. И не понятно, почему весь мир с замиранием наблюдает, возьмут ли русские Славянск.
А главклоун в Киеве выкрикивает: «Территориями не торгуем!» Потому что война эта не про территории. И с переходом каких-то населённых пунктов где-то в левобережных степях под контроль ВС России, никакие задачи СВО пока выполнены не будут.
Даже непонятно, почему блогеры-любители и эксперты-аналитики, не говоря о ведущих СМИ всего мира, так упёрлись в эти квадратные километры, не имеющие стратегического значения.
Хотя, нет, враньё. Есть у этой территории стратегическое назначение. Смысл был изначально в том, что бы навязать русской армии бесконечные лобовые бои на Донбассе. И они нам их навязали. Ещё в 2014 году. И продолжают навязывать сейчас.
Подобный вид «войны с Россией» – самый безопасный вид войны. Восемь лет на этой земле строились укреп-районы. «Европейские валы». Потом это же делалось четыре года СВО. И мы с героическим упрямством ломимся по бабко-сёлам, перерезая просёлочные дороги и зачищая лесополки от наловленных ТЦК селян с перепуганными глазами. И всё это имеет значение исключительно в рамках освобождения соседних бабкосёл.
Все эти освобождённые нами километры имели бы значение, если бы они были вдоль черноморского побережья. Если бы они были по Днестру от Акермана до Тирасполя или наоборот. А ещё лучше, что б эти километры мы считали по улицам Киева.
Но мы так и не высадили морской десант, и Одесса обречённо смотрела, как наши БДК уходят за горизонт.
Мы не дошли до Николаева. Мы даже оставили Херсон. Да что там Херсон? Мы из Киева ушли. Мы уже были в Киеве. Но мы не стали налаживать снабжение и заводить резервы. Мы не построили там «линию Суровикина». Мы просто ушли и увязли на Донбассе. Даже не по левому берегу Днепра, а в сотнях километров от него.
Поэтому, нечего истерить про «Лиманский провал». Никакого провала нет. И вообще, всё что происходит, в старые времена называлось «без существенных перемен».
Нет никаких провалов. Есть успехи.
Украина отрезана от моря – это ошеломляющий успех, пришедший, к сожалению, не в феврале 2022, а только сейчас.
Под огневым контролем находятся южные погранпереходы Украины – это успех. Это всё стратегические успехи, а не бабкосёла.
Разрушаются железнодорожные узлы – это успех.
Горят промышленные предприятия и военные склады – успех.
Ещё бы мосты через Днепр рухнули, был бы успешище!
Небывалый успех – ПВО у киевского режима кончилось. Уничтожено. Нет его. Мы об этом себе отчитывались ещё в марте 2022. Наверное, авансом. Вот сейчас закрыли вопрос.
Вот это всё успехи. И они создают условия для успешной наземной операции. Не на Донбассе, там само всё наладится, там эти чудики сидят в «мистях-фортецях», которые превратятся в классические котлыбез связи с внешним миром. Мы же не дураки, в лоб штурмовать. Мы же военное дело изучали настоящим образом, а не по анекдотам про прапорщика.
Война, это не олимпиада, где соперники равны в оружии, численности, находятся в одной весовой категории и соревнуются в специально отведённом месте. Войну выигрывает тот, кто обладает превосходством в живой силе, в технике и технологиях. И в стратегическом мышлении. И кто это превосходство использует.
У нас есть всё перечисленное. А специалисты знают и про не перечисленное. Поэтому, с уверенностью можно утверждать, что никаких «провалов» на Донбассе быть не может. А успехи могут носить только локальный характер. Исход войны решается в Днепре, в Киеве и в Одессе. Вот за событиями там и надо следить. А всё остальное – не более чем фон и тема для переговоров, на которых нас пытаются отвлечь от главных направлений.
Если думать об исторических параллелях, то я скорее пессимист. И думаю, что впереди нас ждет Великая Смута-2.