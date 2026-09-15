Объявлены победители "Эмми-2026"

В США состоялась 78-я церемония вручения телевизионной премии "Эмми". Ведущей стала Маришка Харгитей, известная по сериалу "Закон и порядок: Специальный корпус", – первая за 15 лет женщина, которая провела церемонию в одиночку.
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