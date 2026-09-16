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МОСИНФОРМ

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Свыше 167 млн поездок по соцкартам совершено в автобусах Мострансавто с января

Свыше 167 млн поездок по соцкартам совершено в автобусах Мострансавто с января

На социальные карты пришлось около 46% всех поездок в автобусах АО «Мострансавто» с начала 2026 года.

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