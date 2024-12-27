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Петербургский дневник

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«Я с детства знал, что буду служить людям и Богу»: Дмитрий Зубов о своем жизненном пути священника

«Я с детства знал, что буду служить людям и Богу»: Дмитрий Зубов о своем жизненном пути священника

27 декабря исполняется 15 лет с тех пор, как он вступил в сан Незадолго до юбилейной даты «Петербургский дневник» встретился с настоятелем храма святого преподобного Сергия Радонежского в Приморском районе Санкт-Петербурга и руководителем православного патриотического клуба «ZOV» Дмитрий Зубовым и узнал о том, как он выбрал свой жизненный путь и какие события считает знаковыми в своей жизни.

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