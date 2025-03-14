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Запасы ракет ATACMS на Украине иссякли. И рассчитывать Киеву уже не на что

Запасы ракет ATACMS на Украине иссякли. И рассчитывать Киеву уже не на что

В ходе боевых действий с Россией украинская армия израсходовала весь свой запас поставленных США армейских тактических ракетных систем (ATACMS), сообщило агентство Associated Press со ссылкой на неназванного американского чиновника.

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