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Российский бизнес будет защищать права граждан за рубежом: подробности

Российский бизнес будет защищать права граждан за рубежом: подробности

МОСКВА, 18 сентября, ФедералПресс. В Москве было подписано соглашение о развитии проектов в сфере образования и гуманитарной деятельности, а также работе по правому просвещению и реализации международных проектов.

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