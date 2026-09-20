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Царьград

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Сборная России обсудила ноябрьскую игру с Узбекистаном

Сборная России обсудила ноябрьскую игру с Узбекистаном

Сборные России и Узбекистана планируют провести товарищеский матч в ноябре. Изначально игра была запланирована на 25 сентября, но была отложена из-за несоответствия календарей.

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